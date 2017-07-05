Facebook Twitter Rss

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye yanıt

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye yanıt.15404
  • Giriş : 05.07.2017 / 19:50:00

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisini sert bir şekkilde eleştiren MHP lideri Bahçeli'ye cevap verdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Sosyal medya hesabı üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni PKK ve FETÖ ile birlikte yürümekle suçlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt CHP lideri Kemal Kılıçdaoğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu'da Bahçeli gibi sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal paylaşım sitesi Twıtter adresinden yaptığı açıklamada, "Kişiye göre adalet olmaz. Adaletin evrensel normları vardır. Adil bir düzende yaşamak, insanların tümünün, insan olmaktan doğan hakkıdır" dedi.

'CHP'ye PKK ve FETÖ omuz veriyor'

Fenerbahçe yeni transferi resmen duyurdu!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

'CHP'ye PKK ve FETÖ omuz veriyor'

'CHP'ye PKK ve FETÖ omuz veriyor'

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulund

ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gelecek

ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gelecek

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Türkiye'ye geleceği bildirildi.

 

Başbakan'dan yangın talimatı

Başbakan'dan yangın talimatı

Başbakan Binali Yıldırım, orman yangını ile ilgili açıklama geldi.

Erdoğan'dan talimat: %40'ı değişecek

Erdoğan'dan talimat: %40'ı değişecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partilerde değişim ile ilgili talimatı verdi.

 

Bakan Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs ile ilgili açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu kaç kilo verdi?

Kılıçdaroğlu kaç kilo verdi?

Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nde yağmur altında yürüdü.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya