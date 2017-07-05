CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye yanıt
Sosyal medya hesabı üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni PKK ve FETÖ ile birlikte yürümekle suçlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt CHP lideri Kemal Kılıçdaoğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu'da Bahçeli gibi sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak açıklama yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal paylaşım sitesi Twıtter adresinden yaptığı açıklamada, "Kişiye göre adalet olmaz. Adaletin evrensel normları vardır. Adil bir düzende yaşamak, insanların tümünün, insan olmaktan doğan hakkıdır" dedi.
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