CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun oğlu terhis oldu
15 Eylül 2017 yılında Sivas'a askerlik yapmak için giden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu terhis oldu.
Kerem Kılıçdaroğlu terhis oldu.15 Eylül 2017 tarihinde Sivas'a gelerek acemi birliğini yaptığı 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'na teslim olan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, kısa dönem olan 6 aylık askerlik görevini tamamlayarak terhis oldu. Usta birliğini yaptığı Temeltepe Askeri Kışlası'ndan bugün sabahın erken saatlerinde CHP İl Bakanı Ulaş Karasu ve il teşkilatı tarafından alınan Kerem Kılıçdaroğlu, öğle saatlerinde uçakla Sivas'tan ayrılacak.
Kerem Kılıçdaroğlu, 2 Aralık'ta babası Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törenle askerlik yemini etmişti.
TRT
DİĞER HABERLER
Teröristler Afrin'e silah sevk ediyor
TSK'nın operasyon yürüttüğü teröristler Afrin'e silah sevk ediyor.
İzmir'de huzur operasyonu: 490 kişi yakalandı
İzmir'de huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan operasyonlarda 490 kişi yakalandı.
Muğla'da aracı durdurup katliam yaptı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Aydın Bozkurt isimli şahıs katliam yaptı.
Müjdeli haber geldi! 10 bin polis alınacak
Polis Meslek Eğitim Merkezi'ne 10 bin polis alınacağı öğrenildi.