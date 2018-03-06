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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun oğlu terhis oldu

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun oğlu terhis oldu.22795
  • Giriş : 06.03.2018 / 12:37:00

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu'nun oğlu terhis oldu.

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15 Eylül 2017 yılında Sivas'a askerlik yapmak için giden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu terhis oldu.

Kerem Kılıçdaroğlu terhis oldu.15 Eylül 2017 tarihinde Sivas'a gelerek acemi birliğini yaptığı 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'na teslim olan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, kısa dönem olan 6 aylık askerlik görevini tamamlayarak terhis oldu. Usta birliğini yaptığı Temeltepe Askeri Kışlası'ndan bugün sabahın erken saatlerinde CHP İl Bakanı Ulaş Karasu ve il teşkilatı tarafından alınan Kerem Kılıçdaroğlu, öğle saatlerinde uçakla Sivas'tan ayrılacak.

Kerem Kılıçdaroğlu, 2 Aralık'ta babası Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törenle askerlik yemini etmişti.

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