CHP lideri Kılıçdaroğlu o gazetecileri aradı!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün tahliye edilen gazeteciler Necmiye Alpay ve Aslı Erdoğan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu yaptığı görüşmede gazetecilere geçmiş olsun dileklerini ileterek 'Aramıza hoşgeldiniz' dedi.
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