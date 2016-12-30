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CHP lideri Kılıçdaroğlu o gazetecileri aradı!

CHP lideri Kılıçdaroğlu o gazetecileri aradı!.17149
  • Giriş : 30.12.2016 / 13:19:00

Kılıçdaroğlu, gazeteci Necmiye Alpay ve Aslı Erdoğan'ı aradı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün tahliye edilen gazeteciler Necmiye Alpay ve Aslı Erdoğan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu yaptığı görüşmede gazetecilere geçmiş olsun dileklerini ileterek 'Aramıza hoşgeldiniz' dedi.

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