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CHP lideri Kılıçdaroğlu, oylamaya katılmadı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, oylamaya katılmadı.9781
  • Giriş : 10.01.2017 / 14:33:00

Anayasa değişikliği ile ilgili oylamaya Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı.

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Tartışma yaratan Anayasa Değişikliği teklifi ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylamada AK Parti, MHP ve HDP'li vekiller tam kadro yer aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise karşı çıktığı Anayasa Değişikliği teklifi oylamasına katılmadı.

Dün akşam TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa Değişikliği yapılması hakkında kanun teklifininin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelere geçilmesi için gizli oylama yapıldı.

Kılıçdaroğlu oylamaya katılmayınca haliyle akıllara 2010’daki Anayasa Değişikliği referandumunda oy kullanamaması geldi. CHP Lideri, unutulan bazı prosedürler yüzünden sandığa gidememişti.

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