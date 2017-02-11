CHP lideri Kılıçdaroğlu, Özgecan'ı andı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 yıl önce vahşi bir cinayete kurban giden Özgacan Aslan'ı unutmadı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden kadın cinayetlerinin sona ermesi temennisinde bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Özgecan Aslan vahşice katledileli tam 2 yıl oldu. Güzel evladımızı rahmetle anıyor, kadın cinayetlerinin son bulmasını diliyorum." ifadesini kullandı.
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