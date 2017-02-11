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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Özgecan'ı andı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Özgecan'ı andı.14194
  • Giriş : 11.02.2017 / 13:07:00

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı bir mesaj yayınladı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 yıl önce vahşi bir cinayete kurban giden Özgacan Aslan'ı unutmadı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden kadın cinayetlerinin sona ermesi temennisinde bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Özgecan Aslan vahşice katledileli tam 2 yıl oldu. Güzel evladımızı rahmetle anıyor, kadın cinayetlerinin son bulmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

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