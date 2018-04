Kemal Kılıçdaroğlu Romanlarla bir araya geldi

Dünya Romanlar Günü Programı’na katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burada konuşma yaptı.Programda Romanlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Gelin kadınlı erkekli partiye üye olun. Bir değil 5 değil istiyorsanız 50 tane milletvekili çıkarabilirsiniz. Güç sizin elinizde. Partiye üye olmak daha fazla söz sahibi olmak sizin elinizde. Ben pozitif ayrımcılık yaparak hayatın her alanında tıkanan yolları açacağım. Bunu sözünü veriyorum. Şimdi bakınız 8 Nisan Dünya Romanlar günü. Allah aşkına CHP dışında 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nü kutlayan başka parti var mı? " diye sordu.Salondan "Yok" diye ses yükselmesi üzerine Kılıçdaroğlu şunları söyledi: Niye yok yeri geldiğinde mangalda kül bırakmıyorlar. Vatan millet Sakarya diye gidiyorlar. Ben Dünya Romanlar Günü’nde Ankara’dan geldim sizler de değişik kentlerden geldiniz. Bir kısmınız buradaydı. Az önce bir arkadaşım dediği gibi ben sizin ayağınıza geldim.Sizin sorunlarınızı dinlemek için.""Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki kaç Roman kardeşimiz var bunu bilen yok" diyen Kılıçdaroğlu "Her kafadan bir ses çıkıyor. Bir resmi sayı var 1831 yılına ait . 1831 yılında Osmanlı nufüs kaydında 500 bin Roman’ın olduğunu resmi olarak tespit ediyor. Bugün bazı vatandaşlarımız 4 milyon diyor, bazıları 7 milyon, bazıları 14 milyon bazıları 20 milyon diyor. O zaman bir şey yapacağız. Önce Roman kardeşlerimizin hem Türkiye’de dağılımını hem var olan sorunlarını çözmek için siyaset kurumunu aktif olarak devreye sokacağız. Ve siyaset kurulu sizin sorunlarınızı çözecek. Siyaset kurulu derken CHP’yi kastediyoruz. CHP ezilmişlerin partisidir. Ötekileştirilmek istenenlerin, herkesin partisidir" dedi.Romanların eğitim, sağlık, istihdam, barınma ve sosyal yardımlara erişme sorunu olmak üzere 5 temel sorunu olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini tek tek anlattı.Kılıçdaroğlu, "Bütün eğitim masraflarının tamamı devlet tarafından karşılanmalıdır. Roman kardeşlerime zaman zaman yardım yapılıyor. Sosyal güvenlik bir haktır. Her vatandaşımın hakkıdır. Yoksulluğu bu coğrafyada bitireceğiz. Sosyal yardımlar muhtar aracılığıyla dağıtılmalıdır. Belediye başkanlarımıza dedim ki kreş yapacaksınız. Anne güven içinde çocuğunu teslim edecek. Durumu iyi olmayanlardan para alınmayacak. Bu nedenle biz erken eğitimin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Belediye başkanlarımıza talimatımızı verdik" dedi.Romanların, Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u alırken Sulukule’de yaşadıklarını ancak daha sonra Romanların yerlerinden edildiğini savunan Kılıçdaroğlu, "’Onlar gitsin başka yerde otursun’ dediler. Bunu hakaret sayıyorum Romanlara. Bizim hedefimiz ve ilkemiz herkesin insanca yaşayacağı bir Türkiye’yi inşa etmektir" diye konuştu.2019 yılında ülkeye hakkı, hukuku getireceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, "2019 demokrasi isteyenler hep birlikte hareket etmeliyiz" dedi . Kılıçdaroğlu "Türkiye de ve dünyadaki Romanların Roman Günü’nü kutlayarak sözlerini tamamladı.