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CHP lideri Kılıçdaroğlu şehidin babasını aradı

CHP lideri Kılıçdaroğlu şehidin babasını aradı.14838
  • Giriş : 25.09.2017 / 12:32:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehidin babasını aradı.

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Sepet Beşik

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'de terör örgütü PKK'nın hain saldırısında şehit düşen er Sercan Fidan'ın babası Refik Fidan'ı telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde önceki gün PKK'lı teröristlerin ağır silahlarla üs bölgesine düzenlediği saldırıda şehit olan sözleşmeli er Sercan Fidan, memleketi Edirne'nin Meriç İlçesi Küplü Beldesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ı telefonla arayarak şehit babası Refik Fidan'a taziyede bulunmak istediğini söyledi.

Bircan, şehidin babası Refik Fidan ile Kılıçdaroğlu'nu konuşturdu. Kılıçdaroğlu acılı aileye taziyelerini iletti. Bircan, "Sayın genel başkanımıza Sercan kardeşimizin şehadet haberi gelince bilgi verdik. Kendisi ilk fırsatta şehidin babası ile görüşmek istediğini bildirdi. Şehit babası Refik Fidan ile sayın genel başkanımızı görüştürdük. Bizim parti olarak ilk amacımız ülkemizdeki terörü bitirmek. Gencecik kardeşlerimizin şehit haberleri duymak istemiyoruz artık" dedi.

TRT

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