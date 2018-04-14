CHP lideri Kılıçdaroğlu, Suriye sınırına gitti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hatay’ın Afrin sınırındaki Sakız Karakolu’nu ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu’nu karakol girişinde Tuğgeneral Erkan Olgay karşıladı. Kılıçdaroğlu karakol yemekhanesinde askerlerle bir süre sohbet etti
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