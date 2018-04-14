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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Suriye sınırına gitti

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Suriye sınırına gitti.24729
  • Giriş : 14.04.2018 / 14:00:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'da sınır bölgesine gitti.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hatay’ın Afrin sınırındaki Sakız Karakolu’nu ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu’nu karakol girişinde Tuğgeneral Erkan Olgay karşıladı. Kılıçdaroğlu karakol yemekhanesinde askerlerle bir süre sohbet etti

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