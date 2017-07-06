Facebook Twitter Rss

CHP lideri: Kimsenin burnu kanamayacak

CHP lideri: Kimsenin burnu kanamayacak.21812
  • Giriş : 06.07.2017 / 10:12:00

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü ile ilgili bilgi verdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Partili vekil Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları soruşturması kapsamında tutuklanması sonrası Adalet Yürüyüşü'nü başlatan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kimsenin burnu bile kanamadan yürüyüşü tamamlayacaklarını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet istemek ne zamandan beri birilerinin iznine ve lütfuna bağlı oldu? Bunu anlamakta gerçekten zorluk çekiyorum. Pazar gününe yaklaşıyoruz. İnşallah hiç kimsenin burnu kanamadan hep birlikte Maltepe'de olacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun  tutuklanmasına tepki için Ankara Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşünün 22. gününe  Kocaeli'nin Tavşancıl mevkisinden başladı. Yürüyüş öncesi Milli Mücadele'nin önemli isimlerinden Yahya Kaptan'ın  mezarını ziyaret edip dua eden Kılıçdaroğlu, Yahya Kaptan'ın, Cumhuriyetin  Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün nutkunda uzun uzun söz ettiği bir  milli kahraman olduğunu anlattı.   Kılıçdaroğlu, "Fatihamızı okuduk, duamızı ettik, Allah rahmet eylesin.  Bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden, hayatını veren herkese şükran  borçluyuz. Onları rahmetle anmak ve onları her zaman ve her ortamda, her yerde  anmak bizim temel görevlerimizden birisidir." diye konuştu. Terör örgütü DEAŞ'ın Telafer'de Türkmenleri katlettiği haberlerine  ilişkin Kılıçdaroğlu, "200 Türkmen'in, kadın yaşlı çocuk demeden herkesi  katletmeleri gerçekten hepimizi üzüyor. Gençlik kollarımız Irak'taki Türkmenlere  yardım götürüyor. Şu anda Telafer bölgesindeler. Dolayısıyla bu yürüyüşü yaparken  yardımlarımızı yurt dışındaki Türkmenleri düşünerek yapmayı sürdürüyoruz."  ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin en barışçıl eylemini yaptıklarını dile  getirerek, 450 kilometreyi kimsenin burnu kanamadan, kimseye kötü söz söylemeden,  herkesi kucaklayarak, yollarına devam ettiklerini belirtti. Provokasyon yapılmak istendiğini, bunlara alkışla karşılık  verdiklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:    "Hiç kimse şunu unutmasın, biz bu yürüyüşü 'adalet' altında yapıyoruz.  Toplumun 80 milyonu için yapıyoruz biz bu yürüyüşü. Adalet hepimizin ortak  ihtiyacıdır. İnsanlığın ortak değeridir adalet. Yine bazı çevreler 'Efendim  yürüyorsunuz ama biz izin veriyoruz.' Ne demek izin veriyoruz? Bu bizim anayasal  hakkımız. İnsan olarak hakkımız. Adalet istemek ne zamandan beri birilerinin  iznine ve lütfuna bağlı oldu? Bunu anlamakta gerçekten zorluk çekiyorum. Pazar  gününe yaklaşıyoruz. İnşallah hiç kimsenin burnu kanamadan hep birlikte  Maltepe'de olacağız. Türkiye'ye ve dünyaya sesleneceğiz. Bu yürüyüşü niçin, hangi  gerekçeyle yaptık, ne istiyoruz? Bunu anlatacağız."

MİLLİYET

Bursa'da tekstil fabrikasında yangın!

Pepe neden PSG'ye gitmediğini açıkladı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Yeni parti için tarih belli oldu!

Yeni parti için tarih belli oldu!

Milliyetçi Hareket Partili muhalifler yeni parti için süreci başlattı.

Bakan: Teklifi elimizin tersiyle itiyoruz

Bakan: Teklifi elimizin tersiyle itiyoruz

AB Bakanı Çelik, AP'nin Türkiye raporu ile ilgili açıklama yaptı.

 

ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gelecek

ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gelecek

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Türkiye'ye geleceği bildirildi.

Çetin: Atatürk'ün partisinin devamı MHP

Çetin: Atatürk'ün partisinin devamı MHP

MHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin, Atatürk ile ilgili açıklamalarda bulundu.

 

Erdoğan'dan talimat: %40'ı değişecek

Erdoğan'dan talimat: %40'ı değişecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partilerde değişim ile ilgili talimatı verdi.

Kılıçdaroğlu: 1 metre bile firem yok!

Kılıçdaroğlu: 1 metre bile firem yok!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün amacına yönelik açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya