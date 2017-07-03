CHP lideri: Provokasyon duyumu aldım
Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları soruşturması kapsamında tutuklanması sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Ankara'dan İstanbul'a doğru başlatılan 'Adalet Yürüyüşü'nün 19'uncu günü.
Kılıçdaroğlu "Provokasyonlar olacak diye bazı duyumlar geliyor, bütün katılan arkadaşlarımdan özellikle rica ediyorum lütfen sadece alkışlayarak karşılık verin. Küfürler edildi, taşlar atıldı, gübreler döküldü...Ne yaparlarsa yapsınlar, çünkü biz bir ideal için bir dava için adalet için yürüyoruz. Bize atılan taşı gül kabul ediyoruz" dedi.
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