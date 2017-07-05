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CHP liderinden Bağbağlar Katliamı mesajı

CHP liderinden Bağbağlar Katliamı mesajı.21812
  • Giriş : 05.07.2017 / 11:22:00

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Başbağlar Katliamı ile ilgili açıklama yaptı.

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Adalet Yürüyüşü'ne devam eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 yıl önce meydana gelen katliamın Cumhuriyet tarihimizin en büyük sivil katliamlarından biri olduğunu belirterek, olayda hayatını kaybeden 33 vatandaşı andı.

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun  tutuklanmasına tepki için Ankara Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşünün 21. gününe  Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yarımca mevkisinden başladı.  Yürüyüş öncesi açıklama yapan Kılıçdaroğlu, güzel bir atmosfer  olduğunu belirterek, serin havanın akşama kadar devam etmesi temennisinde  bulundu.

Bugünün Başbağlar Katliamı'nın yıl dönümü olduğunu hatırlatan  Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet tarihimizin en büyük sivil katliamlarından birisi oldu. Başbağlar'da 33 vatandaşımız terör örgütü mensupları tarafından katledildi. Sabah  muhtarı aradım. Anmaya her yıl milletvekili arkadaşlarımız giderdi. Bu yıl il  başkanımız ve bir grup partili arkadaşımız gidecek. Muhtar Bey'e bunu ifade  ettim. Anlayışla karşıladı. Biz yine Başbağlar Köyü'ne bütün mukimlerine  başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Umarız  Türkiye bu tür felaketlerle karşı karşıya kalmaz" diye konuştu.

"Yürüyüşü 'Adalet Yürüyüşü' olarak adlandırdık, adaletin önemini  vatandaşlara anlatmak istedik" diyen Kılıçdaroğlu, Hakimler ve Savcılar Kurulunun  son kararnamesini de  değerlendirdi. Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: "Hakimler Savcılar Kurulu seçildi, yeni göreve başladılar, 5-6 günlük  görev süresi içinde -ki bayram tatillerini falan çıkarıyoruz- bir kararnameyle  780 hakim ve savcının görev yerini değiştirdiler. Niçin ve hangi gerekçeyle?  Siyasi otoritenin beklentilerine uygun yeni hakim ve savcılar görevlerine  başlasınlar diye. Adaleti siyasetin emrine verirseniz Türkiye'nin başı beladan  kurtulmaz, demokrasi olmaz, insan hakları ihlalleri olur. Bütün bunları herkesin  bilmesi lazım. Özellikle de ülkeyi yönetenlerin bilmesi lazım. Kendi adalet  anlayışlarını topluma dayatmak değil. Evrensel adalet anlayışını hepimizin kabul  etmesi lazım."

Zaman zaman zayıflayıp zayıflamadığının sorulduğunu dile getiren  Kılıçdaroğlu, "Kemerde bir ilik kazandım. Ama öyle 5 kilo vermem falan söz konusu  değil." dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden sinema sanatçısı Hakan Balamir'e  Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileyerek basın  toplantısını sonlandırdı.

TRT

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