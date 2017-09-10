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CHP liderinden çarpıcı 'Bahçeli' yorumu

CHP liderinden çarpıcı 'Bahçeli' yorumu.14838
  • Giriş : 10.09.2017 / 07:56:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli'nin başkan yardımcılığına aday olması durumunda şaşırmayacağını ifade etti.

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Milliyetçi Haeket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli için Kılıçdaroğlu, çarpıcı bir yorumda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 94. kuruluş yıldönümü nedeniyle Ankara Yenimahalle Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazete Habertürk'ün haberine göre Kılıçdaroğlu, “Bahçeli 2019’da başkan yardımcısı olacak deniliyor, sizin belirlediğiniz isim var mı?” sorusuna, “2019 için daha çok erken. Onlar konuşabilirler” dedi. Bir gazetecinin 2019 yılı seçimlerinde başkan yardımcılığı için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin adının geçtiğini anımsatması ve buna şaşırıp şaşırmadığını sorması üzerine CHP Lideri, “Daha çok erken. Şaşırmam efendim. Niye şaşırayım? Anayasa değişikliğinde ‘Evet’ oyu kullanmadılar mı? ‘Evet’ oyu kullandığına göre tek adam rejimini savunuyor. Tek adam rejiminden de tek adamın yardımcısı olabilir. Niye olmasın?” yanıtını verdi.

‘ENGELLERİ AŞACAĞIZ’

Resepsiyonun ardından düzenlenen programı izleyen Kılıçdaroğlu, “Size söz veriyorum, bütün engelleri aşacağız ve çağdaş uygarlığı hep birlikte yakalayacağız. Huzur içinde bir ülkede yaşayacağız. Bedeli ne olursa olsun, bu mücadeleyi yapacağız. Mademki Gazi Mustafa Kemal’in yolundan yürüyoruz, mademki azimliyiz, mademki kararlıyız, aynı kararı göstereceğiz” diye konuştu.

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