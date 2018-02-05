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CHP liderinin istediği 9 kişi listede yok!

CHP liderinin istediği 9 kişi listede yok!.15865
  • Giriş : 05.02.2018 / 09:41:00
  • Güncelleme : 05.02.2018 / 13:35:34

Cumhuriyet Halk Partisi'nden Parti Meclisi'ne giren isimler belli oldu.

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CHP'de seçim heyecanı yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi listesinde görmek istediği 9 isim kendine yer bulamadı.

İki gün olarak planlanan kurultay, Parti Meclisi'nin belirlendiği 3. günün sabahında sonuçlandı. Cumhuriyet'in haberine göre PM seçimleri sonucunda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesi delindi. Parti içi muhalefet en az 9 ismi meclise soktu.

PM seçiminde en fazla oyu 692 oy ile Haluk Koç aldı. Koç'u Selin Sayek Böke (682), Yıldırım Kaya (625) takip eti. Bu 3 isim de Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesindeydi.

Kılıçdaroğlu'nun listesinde olup da delegeden yeterli oyu alamayan isimler ise Ekrem Kerem Oktay, Sezgin Tanrıkulu, Umut Tekin, Ali Rıza Yılmaz, Ali Hikmet Akıllı, Erbil Aydınlık, Mehmet Bekaroğlu, Celal Çelik ve Fatma Güner oldu.

İşte listeyi delen isimler;

Kemal Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesini delerek PM'ye giren isimler şöyle:

Haluk Pekşen (390), Müslüm Sarı (350), Ali Şeker (375), Gaye Uslu (371), Erdal Aksünger (373), Tuncay Özkan (413), Necati Yılmaz (428), Gökhan Günaydın (422) ve İlhan Cihaner (344)

Ayrıca Genel Başkan Yardımcıları da seçimden güven tazeleyerek çıktılar. Bülent Tezcan 439, Seyit Torun 593, Öztürk Yılmaz 478, Veli Ağbaba 541, Aykut Erdoğdu 526, Akif Hamza Çebi 485 oy aldı.

İŞTE PM'YE SEÇİLEN 52 İSİM

PM üyeliğine Bilim Yönetim ve Kültür Platformu’ndan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun önerdiği 12 isim arasından seçilen 8 üye şöyle: Prof. Dr. Lale Karabıyık, Prof. Dr. Zeki Kılıçarslan, Doç. Sibel Özdemir, Prof. Dr. Burhan Şenatalar, Prof. Dr. Yüksel Taşkın, Prof. Dr. Fethi Açıkel, Prof. Dr. Ayşe Eser Danışoğlu ve Doç. Dr. Yunus Emre.

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