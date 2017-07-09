CHP'liler yanlış fotoğraf paylaştı
CHP'li bazı milletvekilleri, yanlışlıkla başka bir mitingin fotoğraflarını paylaştı. Üstelik paylaşılan fotoğraf, AK Parti'nin düzenlendiği bir mitinde ait bir fotoğraftı.
Daha önce Yenikapı'da gerçekleşen bir AK Parti mitingini, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Maltepe mitingi sanan CHP'li vekiller Aykut Erdoğdu, Eren Erdem, Veli Ağbaba, Mahmut Tanal ve Kamil Okyay Sındır bu paylaşımlarını hemen sildi.
CHP daha önce böyle bir kalabalık görmemişti. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu da bu kalabalığı göstermek isterken yanlışlıkla AK Parti'nin Yenikapı mitinglerinden birinin fotoğrafını paylaştı.
Aydoğdu, partililerin uyarmasıyla paylaşımını kısa sürede sildi.
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