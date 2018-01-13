CHP'liler yine birbirine girdi
CHP'lilerin parti içi kavgaları bitmek bilmiyor. Partililer arasında yine arbede yaşandu.
CHP 36. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Muharrem Aktaş ile bir grup arasında gerginlik yaşandı. Muharrem Aktaş, kongrede söz alarak konuşmaya başladı. Aktaş'ın Sarıyer ilçesinde yapılan mahalle seçimlerinde usulsüzlük olduğunu iddia etmesi üzeri, Sarıyer ilçe teşkilatı üyesi bir grup slogan atarak tepki gösterdi. Grup, “Hak, hukuk, adalet" şeklinde slogan attı. “Hak, hukuk, adalet nerede" yazılı bir pankart da açan grup, Aktaş'ı yuhaladı. Bunun üzerine divan kurulu salonda bulunanları sakinleştirmeye çalıştı.
Ardından divan kurulu, tüzük gereği il yöneticilerinin kongrede konuşma hakkının olmadığını belirterek, Aktaş'ın konuşmasını bitirmesini istedi. Divan kurulunun bu sözleri salondan yoğun alkış aldı. Muharrem Aktaş ise delege sıfatıyla konuşma hakkının olduğunu belirterek, konuşmasını sürdürmek istedi. Salondan yeniden tepki gelmesi üzerine Aktaş, “İl delegelerinin gerçeği öğrenmesine misafirlerimiz tarafından engel olunmuştur" diyerek kürsüden ayrıldı.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Başbakan: Misliyle karşılık bulurlar
Başbakan Binali Yıldırım, terör örgütleri konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
Abdullah Gül aday olmaz!
Kültür Ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Abdullah Gül'ün Tayyip Erdoğan'a rakip olmayacağını söyledi
Kılıçdaroğlu'ndan hakim açıklaması
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Şahin Alpay ve Mehmet Altan ile ilgili konuştu.
Maliye Bakanı: Pazartesi sürprizimiz var
Maliye Bakanı Naci Ağbal, ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu.
Abdullah Gül ilk kez konuştu!
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Erdoğan'ın sözlerine ilk kez cevap verdi.
AK Parti'nin komisyon üyeleri açıklandı
AK Parti'nin Milliyetçi Hareket Partisi ile ittifak komisyonu üyeleri açıklandı.