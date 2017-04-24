CHP'lilerin sözleri locayı güldürdü
TBMM'de dünkü 23 Nisan özel oturumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yargı üyelerinin bulunduğu locada ilginç anlar yaşandı. CHP'li milletvekili bürokratlar locasına dönerek 'YSK Başkanı çık dışarı, Meclis'ten çık! Orada keyifle oturuyor YSK Başkanı' diye bağırdı. Ancak bağırdığı kişinin Yargıtay 1. Başkanvekili Seyit Çandar olduğu ortaya çıktı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan özel oturumda tartışmaların yanı sıra renkli anlar da yaşandı. CHP'lilerin YSK Başkanı Sadi Güven'i Meclis'te sanması üzerine yaptığı konuşma herkesi güldürdü.
CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan bürokratlar locasına dönerek 'YSK Başkanı çık dışarı, Meclis'ten çık! Orada keyifle oturuyor YSK Başkanı' diye bağırdı. Ancak YSK Başkanı Sadi Güven locada bulunmuyordu.
O sırada locada bulunan Erdoğan, yan locada bulunan Yargıtay 1. Başkanvekili Seyit Çandar'a dönerek, kendisini YSK Başkanı Sadi Güven'e benzettiklerini söyledi. Bu sırada locada gülüşmeler yaşandı.
CHP'lilerin Çavdar'ı, YSK Başkanı Sadi Güven'e benzettiği için tepki gösterdikleri anlaşıldı.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Bakan'dan flaş Erdoğan açıklaması
Adalet Bakanı Bozdağ'dan Erdoğan ile ilgili önemli bir açıklama geldi.
CHP'den flaş anket teklifi!
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, anketlerle ilgili harekete geçildiğini belirtti.
Kılıçdaroğlu: Ben gerçekleri söyledim
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te yaşanan tartışma ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Başbakan: Uzlaşmaya hazırız
Başbakan Binali Yıldırım, 23 Nisan resepsiyonunda "uyum yasaları için uzlaşmaya hazırız" mesajı verd
Bozdağ: Yeni anayasada fesih yetkisi yok
Bakan Bozdağ, yeni anayasa ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.