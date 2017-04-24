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CHP'lilerin sözleri locayı güldürdü

CHP'lilerin sözleri locayı güldürdü.16242
  • Giriş : 24.04.2017 / 10:35:00

CHP'lilerin Seyit Çandar'ı YSK Başkanı Sadi Güven'e benzetmesi herkesi güldürdü.

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TBMM'de dünkü 23 Nisan özel oturumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yargı üyelerinin bulunduğu locada ilginç anlar yaşandı. CHP'li milletvekili bürokratlar locasına dönerek 'YSK Başkanı çık dışarı, Meclis'ten çık! Orada keyifle oturuyor YSK Başkanı' diye bağırdı. Ancak bağırdığı kişinin Yargıtay 1. Başkanvekili Seyit Çandar olduğu ortaya çıktı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan özel oturumda tartışmaların yanı sıra renkli anlar da yaşandı. CHP'lilerin YSK Başkanı Sadi Güven'i Meclis'te sanması üzerine yaptığı konuşma herkesi güldürdü.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan bürokratlar locasına dönerek 'YSK Başkanı çık dışarı, Meclis'ten çık! Orada keyifle oturuyor YSK Başkanı' diye bağırdı. Ancak YSK Başkanı Sadi Güven locada bulunmuyordu.

O sırada locada bulunan Erdoğan, yan locada bulunan Yargıtay 1. Başkanvekili Seyit Çandar'a dönerek, kendisini YSK Başkanı Sadi Güven'e benzettiklerini söyledi. Bu sırada locada gülüşmeler yaşandı.

CHP'lilerin Çavdar'ı, YSK Başkanı Sadi Güven'e benzettiği için tepki gösterdikleri anlaşıldı.

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