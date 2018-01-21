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CHP: Millet olarak arkasındayız

CHP: Millet olarak arkasındayız.23917
  • Giriş : 21.01.2018 / 13:27:00

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklama yaptı.

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Sınırımızda yuvalanan PKK'lı teröristlere yönelik dün itibariyle Zeytin Dalı harekatı başladı.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin olarak son dakika açıklamalarda bulundu. Tezcan, Afrin harekatını desteklediklerini belirterek, "Harekatın hedefine ulaşıp Mehmetçik'in burnu kanamadan ülkemize dönemesini arzu ediyoruz" diye konuştu.

Tezcan,  "Şanlı ordumuz önemli bir harekata girişmiştir. Allah milletimize de askerimize de yardımcı olsun" dedi. 

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