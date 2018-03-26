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CHP MYK artık Pazartesi günü toplanacak

CHP MYK artık Pazartesi günü toplanacak.14972
  • Giriş : 26.03.2018 / 16:39:00

Cumhuriyet Halk Partisi MYK artık Pazartesi günü toplanacak.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, partisi ile ilgili yaptığı açıklamada CHP yönetimin bundan sonra pazartesi günleri toplanacağını duyurdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "2019'da 1919 ruhuyla demokrasi kazanacak. O zaman bağımsızlık mücadelesi verildi, bugün demokrasi mücadelesi veriliyor. Biz, mutlaka Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız" dedi. CHP yönetimi MYK'nın bundan sonra pazartesi günleri toplanacağını duyurdu.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu  başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.    Alınan karar doğrultusunda, bundan sonra pazartesi günleri toplanacak  MYK'nın basın açıklamasını, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent  Tezcan'ın yurt dışında bulunması nedeniyle Erkek yaptı.

Konuşmasına, bir alışveriş merkezinde çıkan yangında çok sayıda  kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Rusya'ya başsağlığı dileyerek başlayan  Erkek, Rusya'nın acısını paylaştıklarını söyledi. CHP'nin Türkiye'nin temel sorunlarının çözümü için Türkiye'nin her  köşesinde demokratik tepkiler ortaya koyduğunu belirten Erkek, şeker  fabrikalarının özelleştirilmesine karşı işçilerle, üreticilerle, sivil toplum  kuruluşlarıyla önemli bir direniş gerçekleştirdiklerini ifade etti. Erken, CHP heyetinin perşembe günü Eskişehir'de şeker işçileriyle bir  araya geleceğini, bu kapsamda toplam 22 ili ziyaret etmiş olacaklarını dile  getirdi. Nişasta bazlı şekere (NBŞ), çocuklara zehir yedirilmesine "hayır"  dediklerinin altını çizen Erkek, halkla birlikte bu mücadeleyi sürdüreceklerini  vurguladı.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP için kullandığı "Dünyanın en  çapsız muhalefeti" ifadesinin sorulduğu Erkek, "Biz ana muhalefet partisi olarak  Türkiye'nin en temel sorunlarına karşı ciddi ve yapıcı bir muhalefet  gerçekleştiriyoruz ama maalesef çok çapsız bir iktidarla karşı karşıyayız.  Türkiye ondan bu ağır sorunları yaşamaya devam ediyor." dedi.

TRT

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