CHP MYK artık Pazartesi günü toplanacak
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, partisi ile ilgili yaptığı açıklamada CHP yönetimin bundan sonra pazartesi günleri toplanacağını duyurdu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "2019'da 1919 ruhuyla demokrasi kazanacak. O zaman bağımsızlık mücadelesi verildi, bugün demokrasi mücadelesi veriliyor. Biz, mutlaka Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız" dedi. CHP yönetimi MYK'nın bundan sonra pazartesi günleri toplanacağını duyurdu.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Alınan karar doğrultusunda, bundan sonra pazartesi günleri toplanacak MYK'nın basın açıklamasını, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın yurt dışında bulunması nedeniyle Erkek yaptı.
Konuşmasına, bir alışveriş merkezinde çıkan yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Rusya'ya başsağlığı dileyerek başlayan Erkek, Rusya'nın acısını paylaştıklarını söyledi. CHP'nin Türkiye'nin temel sorunlarının çözümü için Türkiye'nin her köşesinde demokratik tepkiler ortaya koyduğunu belirten Erkek, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı işçilerle, üreticilerle, sivil toplum kuruluşlarıyla önemli bir direniş gerçekleştirdiklerini ifade etti. Erken, CHP heyetinin perşembe günü Eskişehir'de şeker işçileriyle bir araya geleceğini, bu kapsamda toplam 22 ili ziyaret etmiş olacaklarını dile getirdi. Nişasta bazlı şekere (NBŞ), çocuklara zehir yedirilmesine "hayır" dediklerinin altını çizen Erkek, halkla birlikte bu mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP için kullandığı "Dünyanın en çapsız muhalefeti" ifadesinin sorulduğu Erkek, "Biz ana muhalefet partisi olarak Türkiye'nin en temel sorunlarına karşı ciddi ve yapıcı bir muhalefet gerçekleştiriyoruz ama maalesef çok çapsız bir iktidarla karşı karşıyayız. Türkiye ondan bu ağır sorunları yaşamaya devam ediyor." dedi.
TRT
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