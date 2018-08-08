CHP MYK toplantısı sonrası kritik açıklama
İmza krizinin yaşandığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantının ardından Bülent Tezcan açıklama yaptı.
Tezcan, önümüzdeki günlerde Kılıçdaroğlu'nun yeni çalışma ekibi oluşturacağını söyledi.
Partideki değişim süreciyle ilgili Tezcan şu ifadeleri kullandı:
"Yeni çalışma döneminde yeni MYK ve yeni sözcü olacak. Seçimlerden sonra bugüne kadar sonuçların değerlendirilmesi için başlattığımız çalışmalar devam ediyor. Olağanüstü kurultay talebine yönelik süreç vardı. Pazartesi sonuçlandı. MYK toplantımızı yaptık, Sayın Genel Başkanımıza teşekkür ettiler. Sayın Genel Başkanının MYK'yı değiştirmek ve yeni MYK ile devam etmesi tüzükte kendisine tanınmış bir yetkidir. Bu konuda arkadaşlarımız yapacaklarını destekleyeceklerini beyan ettiler. Bundan sonrası Sayın Genel Başkanımıza kalmış bir durum. Bir yeni çalışma ekibini önümüzdeki günlerde Sayın Genel Başkanımız oluşturacaktır."
KURULTAY TOPLAMAYACAK
Olağanüstü kurultay talepleriyle ilgili sürece de değinen Parti Sözcüsü, "569 imza ile kurultayı toplamak mümkün değil. Genel Başkan daha önce de söylediği gibi kurultayı toplamayacak" ifadelerini kullandı.
Tezcan'ın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:
"Türkiye ekonomisi freni patlamış kamyon gibi nereye çarpacağı belli değil. Man Adası'ndaki dolarları bozdurdun mu? Oradan gelen paralar dolar olarak duruyor mu TL'ye çevirdin mi? Bugün milletin yastık altındaki dolarlarını bozdurmalarını istiyorlar. TL'deki değer kaybı kabul edilebilir değil. Yastık altındaki dolarla sorunu çözebileceklerini sanıyorlar. Sorunun sebebi olanın çözüm yeteneği yok.
Türkiye açların ve yoksulların çoğunlukta olduğu hale geldi. 7 bin 912 lira yoksulluk sınırı. Demek ki nüfusun çoğunluğu yoksul. AK Parti iktidarı Türkiye'yi açların ve yoksulların ülkesi haline getirdi. 100 günlük paket hiçbir yapısal çözüm önerisi içermeyen bir paket. 100 günü heba edeceğiz diyorlar."
NTV
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