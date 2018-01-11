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İşte Beşiktaş Belediyesi'nin yeni başkanı

İşte Beşiktaş Belediyesi'nin yeni başkanı.11112
  • Giriş : 11.01.2018 / 16:03:00
  • Güncelleme : 11.01.2018 / 16:05:17

Cumhuriyet Halk Partisi, Beşiktaş Belediye Başkanlığı o ismi belirledi.

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İçişleri Bakanlığı'nın talimatı ile görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın yerine gelecek isim belli oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Tahir Doğaç'ı aday olarak göstermişti.

İçişleri Bakanlığı’nın görevden aldığı Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın yerine Beşiktaş Belediye Meclisi’ndeki seçimde ilk turda üyelerin 3’te 2'sinin oyunu alan Tahir Doğaç Belediye Başkan Vekili seçildi.

Beşiktaş Belediye Başkan Vekililiğine Tahir Doğaç seçildiDoğaç, 28 üyenin oy kullandığı seçimde 22 oyla başkan vekili seçildi. AK parti adayı İsmail Akyıldız 2 oy, İYİ Parti adayı Ediz Feyiz 1 oy aldı. Oylamada 3 oy zarfı boş çıktı.

Oylama öncesi Beşiktaş Belediye Birinci Başkanvekili sıfatıyla konuşan Doğaç, “Başkanımızın görevden alınması siyasi bir karardır. Hukuki içeriği yoktur. Demokrasiye inanmış bir insan olarak, sadece bu işlemi yerine getiriyorum ve üzüntülüyüm” dedi.

DOĞAÇ ADAYLIĞI AÇIKLANINCA CHP SIRALARINA OTURDU

CHP grubu, adaylarının Tahir Doğaç olduğunu açıkladı. Açıklamanın ardından Doğaç başkanlık koltuğunu ikinci başkanvekili Rıfat Örnek’e devredip, CHP grup sırasına oturdu. CHP adına adaylıklarını açıklayan diğer isimler söz alıp parti disiplini açısından adaylıktan çekildiklerini açıkladı.

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