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CHP'nin başına Kocasakal mı geçecek?

CHP'nin başına Kocasakal mı geçecek?.12652
  • Giriş : 29.12.2016 / 15:22:00

Ümit Kocasakal, CHP'nin başına geleceği iddialarına yanıt geldi.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) genel başkanlık için aday olacağı konuşulan Eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal konuya açıklık getirdi.

Kocasakal, adaylığı ile ilgili olarak CHP tabanının kısa süre sabretmesini istedi ve başkanlık için yeşil ışık yaktı.

Ulusal Kanal'a konuşan Kocasakal, CHP'nin Kuvayı Milliye ruhuyla yeniden ayağa kalkması gerektiğini söyledi.

CHP'nin kişileri bir yere getiremeyeceğini; kişilerin partiyi bir yere getirmesi gerektiğini söyleyen Kocasakal, CHP'ye genel başkanlığına yönelik aday olacağı mesajını da vererek, "Türk milleti bana bir görev yüklüyorsa benim bundan kaçmak gibi bir seçeneğim olabilir mi, olamaz. Bir dip dalgası geliyor. Bu bir Kuvayı Milliye hareketi. Ve bu hareketin önünde hiç kimse duramaz duramayacaklarını da göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

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