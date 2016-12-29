CHP'nin başına Kocasakal mı geçecek?
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) genel başkanlık için aday olacağı konuşulan Eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal konuya açıklık getirdi.
Kocasakal, adaylığı ile ilgili olarak CHP tabanının kısa süre sabretmesini istedi ve başkanlık için yeşil ışık yaktı.
Ulusal Kanal'a konuşan Kocasakal, CHP'nin Kuvayı Milliye ruhuyla yeniden ayağa kalkması gerektiğini söyledi.
CHP'nin kişileri bir yere getiremeyeceğini; kişilerin partiyi bir yere getirmesi gerektiğini söyleyen Kocasakal, CHP'ye genel başkanlığına yönelik aday olacağı mesajını da vererek, "Türk milleti bana bir görev yüklüyorsa benim bundan kaçmak gibi bir seçeneğim olabilir mi, olamaz. Bir dip dalgası geliyor. Bu bir Kuvayı Milliye hareketi. Ve bu hareketin önünde hiç kimse duramaz duramayacaklarını da göreceksiniz" ifadelerini kullandı.
DİĞER HABERLER
İHH TIR'ları Suriye'ye doğru yola çıktı
Suriye'de yaşanan insanlık dramına Türkiye yine sessiz kalamadı.
Ankara'yı kana bulayacaklardı
DAEŞ'in yılbaşında Ankara'da yapacağı saldırı polis ekipleri sayesinde engellendi.
TSK: DAEŞ emiri Ebu Ensari öldürüldü
TSK, terör örgütü DAEŞ emiri Ebu Ensari'nin öldürüldüğünü açıkladı.
Survivor Taner gözaltına alındı
Survivor yarışmacısı Taner'in polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
İstanbul'da terör operasyonu: 12 gözaltı
İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.