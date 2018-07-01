CHP'nin iptal başvurularına ret!
Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin kabulüne ilişkin 13 yasanın yok hükmünde sayılması, aksi halde iptali talebiyle yaptığı başvuruları reddetti.
Yüksek Mahkeme, CHP'nin, Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması ve Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamelerin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair 7068, 7069, 7070, 7071, 7072, 7073, 7074, 7075, 7084, 7085, 7086, 7087 ve 7088 sayılı Kanunların yok hükmünde olduğuna, aksi halde iptaline karar verilmesi talebiyle yaptığı başvuruları esastan görüştü.
Anayasa Mahkemesi, söz konusu kanunların yok hükmünde sayılması, iptal edilmesi taleplerini kabul etmedi.
Kararlar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
TRT
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