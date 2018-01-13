CHP'nin kongresi başladı!
Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul 36. Olağan İl Kongresi, İstanbul Bostancı Kongre Merkezi'nde başladı. 645 il delegesinin oy kullanacağı oylamada CHP liderinin kimi destekleyeceği merak konusu oldu.
Kongrenin yapıldığı salona Türk bayrakları, Atatürk ve Kılıçdaroğlu fotoğrafları asıldı. Enis Berberoğlu'nun fotoğrafının bulunduğu “Buluşacağız Özgürlükte Yarınlar Bizim" yazılı pankart dikkat çekti.
CHP'de 3-4 Şubat'ta Ankara'da yapılacak 36'ncı Olağan Kurultay öncesi, ilçe kongreleri tamamlandı.
Ankara, İzmir, Adana, Aydın, Muğla, Denizli, Giresun, Şanlıurfa, Niğde, Düzce ve Diyarbakır'ın da arasında olduğu 77 il kongresini yapan CHP'de, dün Mersin, bugün de İstanbul ve Konya il kongreleri yapılacak. CHP'nin il kongreleri süreci, İstanbul ve Konya ile 80 ilde tamamlanmış olacak.
Adıyaman il kongresi, partiye üye olmayan delegelerin oy kullandığı gerekçesiyle iptal edilmiş ve ileri bir tarihte ertelenmişti. Dolayısıyla Adıyaman 36. Olağan Kurultay'da temsil edilmeyecek.
En fazla delegeye sahip üç büyük ilden Ankara ve İzmir'de seçimler tamamlanırken, 178 delegenin belirleneceği İstanbul il kongresi ise Bostancı Gösteri Merkezi'nde başladı. Kongrede, doğal delegelerle beraber 645 delege yeni başkanı belirleyecek. Adaylar, toplam delegenin bir fazla oyunu arayacak.
İstanbul il kongresi 38 ilçede seçilen il delegeleriyle yapılacak. Bahçelievler ilçe kongresi yapılamadığından il kongresinde temsil edilemeyecek.
Kongre öncesinde Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul'un 39 ilçe başkanıyla bir araya geldiği toplantıdan il başkanlığı için mevcut başkan Cemal Canpolat, PM üyesi Canan Kaftancıoğlu ve Gökhan Zeybek'in isimleri öne çıkmıştı. Adaylardan Zeybek, sosyal medyadan Kaftancıoğlu'nu destekleyeceğini açıklamıştı.
TRT
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