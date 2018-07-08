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CHP'nin Meclis'teki yönetim kadrosu belli oldu

CHP'nin Meclis'teki yönetim kadrosu belli oldu.24148
  • Giriş : 08.07.2018 / 14:29:00

Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Yönetimi'nde yer alacak isimler belirlendi.

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Büyüyen Beşik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen kapalı grup toplantısında CHP’nin TBMM yönetimi belirlendi.

3 İSİMLE YOLA DEVAM

Toplantıda, partinin 26. Dönem’deki üç grup başkanvekili olan Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile yeni dönemde de devam etme kararı alındı.

YAŞAR TÜZÜN YERİNE LEVENT GÖK

Kılıçdaroğlu, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin yakın ekibinden olan TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün ile devam etmeme kararı aldı. Kılıçdaroğlu bu görev için Ankara Milletvekili Levent Gök’ü tek aday olarak gösterdi.

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