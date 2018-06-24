CHP'nin oyları İYİ Parti'ye gitti
Milletvekilliği seçimlerinde CHP'nin oylarının İYİ Parti'ye gittiği görüldü.
KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, bugün yapılan cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimlerine ilişkin paylaşılan verileri değerlendirdi.
Ağırdır, CHP'nin metropolleşmiş bazı kentlerde bazı oylarını İYİ Parti'ye kaptırdığını ifade etti.
NTV canlı yayınında konuşan Ağırdır, "CHP'nin muhalefetinden memnun olmayan kentli seçmen, oyunun rengini değiştirmiş"
dedi.
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