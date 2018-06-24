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CHP'nin oyları İYİ Parti'ye gitti

CHP'nin oyları İYİ Parti'ye gitti.11128
  • Giriş : 24.06.2018 / 21:30:00

Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarının İYİ Parti'ye kaptırdığı görülüyor.

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Büyüyen Beşik

Milletvekilliği seçimlerinde CHP'nin oylarının İYİ Parti'ye gittiği görüldü.

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, bugün yapılan cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimlerine ilişkin paylaşılan verileri değerlendirdi.

Ağırdır, CHP'nin metropolleşmiş bazı kentlerde bazı oylarını İYİ Parti'ye kaptırdığını ifade etti.

NTV canlı yayınında konuşan Ağırdır, "CHP'nin muhalefetinden memnun olmayan kentli seçmen, oyunun rengini değiştirmiş"
dedi.

Mahir Ünal: Hayırlı olsun

Ahmet Şık ve Barış Atay milletvekili oldu

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