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CHP'nin yeni planı belli oldu

CHP'nin yeni planı belli oldu.14972
  • Giriş : 25.04.2017 / 12:15:00

CHP'nin Anayasa değişikliği referandumu sonrası yeni planı belli oldu.

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16 Nisan'da gerçekleştirilen Anayasa Değişikliği referandumu sonuçlarını kabul etmediğini açıklayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni planı ortaya çıktı. CHP, TBMM'de etkin bir muhalefet yapmayı hedefliyor.

Bu kapsamda, TBMM'deki "etkin muhalefetini" daha da artıracak olan  parti, "anayasa değişikliğinin kabul edilemez olduğunu" her fırsatta dile  getirecek.

Halk oylamasının ardından yaptığı toplantılarla gelecek dönemdeki  stratejisini netleştirmeye çalışan CHP, uyum yasalarına karşı net bir tavır  ortaya koyacak.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan CHP Genel Sekreteri  Kamil Okyay Sındır, anayasa değişikliğine ilişkin uyum yasalarının TBMM'ye mi  geleceğinin yoksa kanun hükmünde kararname (KHK) ile mi çıkarılacağının henüz  belli olmadığını söyledi.

Hukuksuzlukların yaşandığı halk oylamasını kabul etmelerinin mümkün  olmadığını savunan Sındır, buna karşı etkin, güçlü bir tepki ortaya koyacaklarını  ifade etti. Sındır, Meclis çalışmalarında ana muhalefet partisi olarak üzerlerine  düşen görevi layıkıyla, en iyi şekilde yerine getireceklerini vurguladı.

Sındır, bu süreçte, kararlı ve ilkeli bir tavır içerisinde  olacaklarını, Meclis kürsüsünü milyonların sesi olarak kullanacaklarını dile  getirerek, "Bütün demokratik haklarımızı en kararlı şekilde kullanacağız.  Mecliste muhalefet görevimizi yerine getireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi  olmasın. Milletin iradesini, milli egemenliği temsil eden TBMM'de, üzerimize  düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getireceğiz." dedi.

CHP'nin, halk oylaması sonrasındaki gelişmelerle ilgili yol haritasını  belirlemek üzere toplantılar yaptığını anımsatan Sındır, gelecek günlerde de bu  toplantıların devam edeceğini belirtti.

Bu kapsamda, uyum yasalarına yönelik stratejinin de netleleşeceğine  değinen Sındır, "Ana muhalefet olarak, milyonların üzerimize yüklediği  sorumluluğu çok iyi biliyoruz ve bu görevimizi en iyi şekilde yerine getireceğiz.  Referandumun meşru olmadığını, anayasa değişikliğinin 'cumhurbaşkanlığı hükümet  sistemi' adı altında tek adamlığa yol açacağını düşünüyorsak buna itirazımızı en  etkin şekilde, kürsü hakkımızı sonuna kadar kullanarak yerine getirmeliyiz. Bunu  yapacağımızdan kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.

TRT

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