CHP'nin YSK temsilcisinden 'fiili' uyarı
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük kavgalara neden olan hatta milletvekillerinden bazılarının yaralanması ile skandal görüntülerin ortaya çıkmasına neden olan Anayasa Değişikliği görüşmelerinin kabul edilmesine ilişkin CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'ndan açıklama geldi.
Yakupoğlu, “Sandığa sahip çıkın. Oyunuzu kullanın, gönül verdiğiniz partinin müşahiti olun. Yoksa sandığa kedi değil fil girer” dedi.
Yakupoğlu, oy pusulalarının ve sistemin 2010 referandumu ile aynı olduğunu, referanduma gitmeyenlere 3376 sayılı kanun gereği para cezası tahakkuk ettirileceğini, ancak bugüne kadar bu cezaların tahsilatının yapılmadığını söyledi. Referandumun ikili bir seçim sistemi olduğunu vurgulayan Yakupoğlu, “evet” veya “hayır” şeklinde iki tercihten birisiyle oy kullanılacağını söyledi. Yakupoğlu, 10 seçmenli bir örnekle sandığa gitmenin kritik önemini şöyle anlattı:
10 OYLU SANDIK ÖRNEĞİ
“Bir sandıkta 10 seçmen olsun. Bu seçmenlerden 6’sı ‘hayır’, 4’ü ‘evet’ görüşünde olsun. Birinci seçenekte 10 seçmenin tümü sandığa giderse seçim sonucundan referandumda bu sandıkta 6 oyla ‘hayır’ çıkar. ‘Hayır’cılardan 2’si gitmezse bu sandıkta bu kez oylar 4 ‘evet’ 4 ‘hayır’ şeklinde eşit olur. ‘Hayır’cıların 3’ü gitmezse, bu defa 3’e karşı 4 oyla ‘evet’ kazanır. Bu örneği tersinden de değerlendirebilirsiniz. Bu sistemde sandığa gitmek kritik önem taşıyor. Her seçimde olduğundan daha da önemli.
'KEDİ DEĞİL FİL GİRER'
İki şekilde sandığa sahip çıkılır. Gider oyunuzu kullanırsınız; oy verme günü sandıkta sandık kurulu üyesi ya da siyasi parti müşahiti olarak görev yaparsınız. Bunun için de o siyasi partinin ilçe örgütüne başvurmanız yeterli. Bir süresi yok. Vatandaşlarımıza çağrım hangi siyasi partiden yana gönülleri varsa, şimdiden müşahit olmak için başvursunlar. Aksi halde sandığa sahip çıkmazsanız her türlü hile yapılır. Sandık başında yoksanız o sandığa kedi değil fil bile girer.
'SEÇSİS’DE SORUN YOK'
Ben 6 yıldır YSK da SEÇSİS’le ilgili sorun görmedim. Bana somut bir tespit iletilmedi. İddialar dışında SEÇSİS’le ilgili somut bir delil bugüne kadar ortaya konamadı. SEÇSİS, sandık sonuç tutanağı ilçe seçim kuruluna teslim edildikten sonra devreye girer. Ben ve CHP BİTEM (Bilgi Teknolojileri Merkezi) de eş zamanlı olarak devreye gireriz. Tüm verileri anlık olarak görür ve değişik çapraz kontroller yaparız. Sonuçlar açıklanıncaya kadar verilerimizle seçim sonuçlarını otomatik programlarla kontrol ederiz. Küçük SEÇSİS’imiz var.
YURTDIŞI SEÇMENE REFERANDUM KOLAYLIĞI
Yurtdışı seçmenler 2010 referandumundan farklı olarak bağlı bulundukları temsilcilik yerine bulundukları ülkede diledikleri temsilcilikte oy kullanabilecekler. YSK’nın kesin olmayan rakamlarına ve taslak kararına göre yurtdışı seçmen sayısı 2 milyon 920 bine yükseldi. Yurtdışı seçmenler 2010 referandumunda sadece gümrüklerde oy kullanmıştı. Son yapılan 1 Kasım genel seçimlerinde ise yurtdışı seçmenler 52 ülke 112 temsilcilikte oy vermişti. Önümüzdeki Nisan ayında yapılması planan referandumda ise 57 ülke 119 temsilcilikte, YSK’nın belirlediği değişik sürelerde azami 14 gün boyunca referandumda oy verilebilecek. Gümrüklerde de 21 gün oy verilebilecek.”
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