CHP'nin yürüyüşü trafiği kilitledi
Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan Adalet Yürüyüşü'nün 24'üncü gününde D-100 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Vatandaşlar uzun süre korna çalarak durumu protesto ederken yoğunluk nedeniyle uzun kuyruklar oluşturan araç trafiği kameralara yansıdı.
STAR
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