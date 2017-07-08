Facebook Twitter Rss

CHP'nin yürüyüşü trafiği kilitledi

CHP'nin yürüyüşü trafiği kilitledi.22834
  • Giriş : 08.07.2017 / 12:24:00

Adalet Yürüyüşü D-100 karayolunu kilitleyince vatandaşlar isyan etti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan Adalet Yürüyüşü'nün 24'üncü gününde D-100 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Vatandaşlar uzun süre korna çalarak durumu protesto ederken yoğunluk nedeniyle uzun kuyruklar oluşturan araç trafiği kameralara yansıdı.

STAR

Aziz Yıldırım yunan polisine çıkıştı

Başbakan: Yerlilik oranı %60!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Bugün denize indirildi

Bugün denize indirildi

Üsteğmen Arif Ekmekçi lojistik destek gemisi denize indirildi.

Ünlü sunucu arkadaşını vurdu!

Ünlü sunucu arkadaşını vurdu!

Ünlü sunucu Gökhan Taşkın, arkadaşını topuğundan vurdu.

 

Suriyeli kadını takip etmişler

Suriyeli kadını takip etmişler

Sakarya'da yaşanan vahşet ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Gaziantep'te sebebi belli olmayan patlama

Gaziantep'te sebebi belli olmayan patlama

Gaziantep'te bulunan bir binada sebebi belli olmayan bir patlama meydana geldiği öğrenildi.

 

Erdoğan'ın konvoyu 10 dakika bekletildi

Erdoğan'ın konvoyu 10 dakika bekletildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyu 10 dakika bekletildi.

Mardin'de 23 mahallede sokağa çıkmak yasak

Mardin'de 23 mahallede sokağa çıkmak yasak

Mardin'de 23 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildiği öğrenildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya