CHP, o olayla ilgili soruşturma başlattı!
Cumhuriyet Halk Partisi, Çanakkale Belediyesi'nde çıkan tartışma ile ilgili harekete geçti. Çanakkale Belediye Meclisi ekim ayı olağan toplantısında çıkan kavga ile ilgili soruşturma başlattı.
Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan ile Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Av. Tülay Ömercioğlu'nu karşı karşıya getirmiş ve Başkan Gökhan mikrofonları kapatınca tartışmalar yaşanmıştı. AK Partili Belediye Meclis üyeleri, salonu terk etmişti.
TRT
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