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CHP önünde hareketlilik

CHP önünde hareketlilik.27160
  • Giriş : 06.08.2018 / 11:32:00

Cumhuriyet Halk Partisi'de seçim sonrası yaşanan kaos devam ediyor.

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Sepet Beşik

24 Haziran cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri sonrası karışan Cumhuriyet Halk Partisi'de kaos sürüyor. CHP Genel Merkezi binası önünde hareketlilik yaşanıyor.

Kurultay için imza veren delegelerden bazıları, olağanüstü kurultayın toplanması talebiyle genel merkez binası önünde oturma eylemi başlattı. Az sayıda delegenin katıldığı eylemin akşam saatlerine kadar süreceği bildirildi.

TRT

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