CHP önünde oturma eylemi başlattı
24 Haziran Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin ardından CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Hakan Imırga başkanlığındaki bir grup genç, CHP önünde oturma eylemi başlattı.
Imırgı ve beraberindeki gençler, öğle saatlerinde üzerilerinde "Artık tamam", "Parti içinde de adalet" yazan pankartlarla parti genel merkezi önüne geldi. Genel merkez önünde oturma eylemi yapan gençler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama beklediklerini belirtti.
Hakan Imırgı, oturma eylemini sürdürdüklerini Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun 14.00'te yapacağı toplantının ardından açıklama yapacaklarını bildirdi.
NTV
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