Facebook Twitter Rss

CHP: Operasyona desteğimiz tam!

CHP: Operasyona desteğimiz tam!.16096
  • Giriş : 22.01.2018 / 10:38:00

Cumhuriyet Halk Partisi'nden Afrin operasyonu ile ilgili açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenlediği operasyon hakkında konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Şanlı ordumuzun başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın en kısa sürede hedefine ulaşıp, Mehmetçiğimizin burnu kanamadan ülkemize dönmesi en büyük arzumuzdur" ifadesini kullandı.

Tezcan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nın, sınırların terör unsurlarından arındırılması, sınır güvenliğinin sağlanması, Türkiye'nin ve bölgenin huzuru açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Türkiye'nin milli güvenliği ve çıkarlarının her şeyin üstünde olduğuna dikkati çeken Tezcan, şunları kaydetti:

"Suriye'ye ilişkin genel stratejimiz, terör örgütleriyle mücadele yanında, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü sağlayacak siyasi çözüme odaklanılması olmalıdır. Bu strateji, bölge barışı için kalıcı çözüm olacaktır. Bu amaçla Türkiye'nin bütün taraflarla görüşmesi (ABD, Rusya, İran ve Suriye) ve siyasi sürece yukarıdaki çerçevede katkı sağlaması önemlidir. Şanlı ordumuzun başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın en kısa sürede hedefine ulaşıp, Mehmetçiğimizin burnu kanamadan ülkemize dönmesi en büyük arzumuzdur."

Tezcan daha sonra yaptığı açıklamada,

"Bu sürecin sonunda akıldan çıkarılmaması gereken en önemli şey Suriye’nin toprak bütünlüğü olmalıdır. Suriye’ye ilişkin strateji siyasi çözüme odaklanmalıdır. Suriye’nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün arkasında olmalıyız.

Şanlı ordumuz önemli bir harekata girişmiştir. Desteğimiz tamdır. Bu harekatın millet olarak arkasında olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi açıklıyoruz. Allah milletimize de askerimize de yardımcı olsun" ifadelerini kullandı.

NTV

Bakanlar Kurulu toplanıyor

İncirlik'te hareketlilik yaşandı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Muharrem İnce adaylığını açıkladı

Muharrem İnce adaylığını açıkladı

Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip oldu.

Bakanlar Kurulu toplanıyor

Bakanlar Kurulu toplanıyor

Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanıyor.

 

Bahçeli: Allah ordumuzu muvaffak etsin

Bahçeli: Allah ordumuzu muvaffak etsin

MHP lideri Devlet Bahçeli, Afrin operasyonuyla ilgili açıklamada bulundu.

3 ülkenin büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı

3 ülkenin büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı

Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan Büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Zeytin Dalı Operas

 

Bekir Bozdağ: Operasyon meşrudur

Bekir Bozdağ: Operasyon meşrudur

TSK'dan sonra kabine üyelerinden de art arda açıklamalar geldi.

Erdoğan: Ölümüne sizinleyim

Erdoğan: Ölümüne sizinleyim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya'da 2023 hedeflerini anlattı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya