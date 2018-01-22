CHP: Operasyona desteğimiz tam!
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenlediği operasyon hakkında konuştu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Şanlı ordumuzun başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın en kısa sürede hedefine ulaşıp, Mehmetçiğimizin burnu kanamadan ülkemize dönmesi en büyük arzumuzdur" ifadesini kullandı.
Tezcan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nın, sınırların terör unsurlarından arındırılması, sınır güvenliğinin sağlanması, Türkiye'nin ve bölgenin huzuru açısından büyük önem taşıdığını belirtti.
Türkiye'nin milli güvenliği ve çıkarlarının her şeyin üstünde olduğuna dikkati çeken Tezcan, şunları kaydetti:
"Suriye'ye ilişkin genel stratejimiz, terör örgütleriyle mücadele yanında, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü sağlayacak siyasi çözüme odaklanılması olmalıdır. Bu strateji, bölge barışı için kalıcı çözüm olacaktır. Bu amaçla Türkiye'nin bütün taraflarla görüşmesi (ABD, Rusya, İran ve Suriye) ve siyasi sürece yukarıdaki çerçevede katkı sağlaması önemlidir. Şanlı ordumuzun başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın en kısa sürede hedefine ulaşıp, Mehmetçiğimizin burnu kanamadan ülkemize dönmesi en büyük arzumuzdur."
Tezcan daha sonra yaptığı açıklamada,
"Bu sürecin sonunda akıldan çıkarılmaması gereken en önemli şey Suriye’nin toprak bütünlüğü olmalıdır. Suriye’ye ilişkin strateji siyasi çözüme odaklanmalıdır. Suriye’nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün arkasında olmalıyız.
Şanlı ordumuz önemli bir harekata girişmiştir. Desteğimiz tamdır. Bu harekatın millet olarak arkasında olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi açıklıyoruz. Allah milletimize de askerimize de yardımcı olsun" ifadelerini kullandı.
NTV
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