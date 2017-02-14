CHP PM Üyesi Sera Kadıgil'e büyük şok!
Kadıgil hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' ve ' halkın bir kesiminin benimsediği dini değrleri alenen aşağıma' suçlarından hakkında iddianame hazırlandı.
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