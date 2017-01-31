CHP PM Üyesi Sera Kadıgil gözaltına alındı
Başka bir davadan dolayı İstanbul Adalet Sarayı'na giden CHP Parti meclisi Üyesi Sera Kadıgil'in sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajları nedeniyle polis ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi. Kadıgil, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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