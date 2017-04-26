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CHP referandum için AİHM'ye gidiyor

CHP referandum için AİHM'ye gidiyor.19005
  • Giriş : 26.04.2017 / 15:34:00

CHP, Anayasa değişikliği referandumu için AİHM'ye gidiyor.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), adına konuşan parti sözcüsü Selin Sayek Böke, Anayasa Değişikliği referandumu için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğini belirtti.

CHP, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 16 Nisan'da yapılan Anayasa Değişikliği referandumunda, mühürsüz oy pusulası ve zarfların geçerli olduğuna yönelik kararına itiraz etmişti.

CHP'nin başvurusu YSK tarafından reddedilmişti. CHP ardından mühürsüz oyların geçerli sayılmasına ilişkin YSK kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'a başvuru yaptı.

Yüksek mahkeme, anamuhalefet partisinin itirazını dün karara bağladı. Danıştay 10. Dairesi, YSK'nın kararının idari işlem niteliğinde olmadığına hükmetti.

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