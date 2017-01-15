CHP şiddete devam edecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile milletvekilleri, Meclis'teki gergin havanın devam ettirilmesi hususunda görüş birliğine vardı.
Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine mesajında da "şiddete devam" mesajı çıktığı iddia edildi.
Star'da yayınlanan habere göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP); Anayasa Değişikliği görüşmelerinde AK Parti ve MHP’den fire çıkmayınca Meclis’i çalışamaz hale getirmek için şiddete yöneldi. Geçen hafta CHP’li Niyazi Nefi Kara’nın arkadan yanaşarak yumruk attığı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin’in burnu kırıldı. Olaylar sırasında AK Parti’li Muhammet Balta bacağından ısırıldı, bazı milletvekilleri de darbedildi. Meclis’te yaşanan çirkin olaylara ilişkin ilk mesajı Kemal Kılıçdaroğlu geçen yıl mayıs ayında “Kan dökmeden sistemi değiştiremezsiniz” sözleriyle vermişti. CHP lideri, anayasa değişikliğinin başlamasına 1 gün kala ise “Pazartesiden itibaren bizi izleyin. CHP’nin Türkiye’yi korumak için verdiği mücadeleye tanık olacaksınız” açıklamasını yapmıştı.
BAYKAL DA EŞLİK ETTİ
Meclis’te çıkan olaylara sessiz kalan Kılıçdaroğlu, önceki akşam Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara’yı evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’na, Grup Başkanvekili Levent Gök, Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Antalya Milletvekili Deniz Baykal, İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ile İlhan Kesici ve Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar da eşlik etti. Bu ziyaret kamuoyunda şiddete başvuran vekillere “Devam edin” mesajı olarak yorumlandı.
GÖRÜNTÜLER BİLİNÇLİ
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bir televizyon programında Meclis’te yaşanan çirkin olaylardan Kılıçdaroğlu’nu sorumlu tuttu. “Olay CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Genel Kurul’da bulunduğu anda grup başkanvekillerinden birisinin, yaptığı konuşmanın sonunda kürsüyü işgale milletvekillerini çağırmasıyla başladı” diyen Kılıçdaroğlu, “Bu sürecin Kılıçdaroğlu’nun olduğu bir ortamda ona sorulmadan, onun onayı alınmadan başlatılamayacağını değerlendiriyorum. Tabii yüzde yüz emin değilim. Kılıçdaroğlu’na grup başkanvekili yapacağı eylemi söylemiş, onun onayını almış ve ona göre de eylemi başlatmıştır. Zaten eylem sırasında da Kılıçdaroğlu Genel Kurul’dan ayrıldı. O nedenle bu nahoş görüntüler bilinçli görüntülerdir. Kavgayla Meclis’i çalışamaz hale getirmek için yapıldı.”
ISIRAN KESİNLİKLE CHP’Lİ
Meclis’te çıkan olaylar sırasında bacağından ısırılan AK Parti Milletvekili Muhammet Balta, Gazi Meclis’te yaşanan olaylardan dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek, “İnsanlara asla iftira atmadım, yalan konuşmadım. Bacağımı CHP’li bir vekilin ısırdığı kesin. Bacağımı ısıran kesinlikle Eren Erdem değil. Ayrıca Fatih Şahin’in burnu kırılmıştır. Sinsice arkadan yumruk atan CHP Grup Başkanvekilini kınıyorum.Gözümüzde güvenilirliğini ve saygınlığını yitirmiştir” dedi.
BU YOLDAN DÖNMEYİZ
CHP’nin her değişim karşısında bir direnme refleksi gösterdiğinin altını çizen Bozdağ, Türkiye’nin ve Türk milletinin hayrını, yararını gözeterek yürümeye devam edeceklerini dile getirdi. Bozdağ, Anayasa Değişikliği teklifinin genelde cumhuriyetin hukuk devleti niteliğini, özelde de yargı bağımsızlığını takviye ettiğini söyledi. Mevcut Anayasa’ya göre cumhurbaşkanının siyaseten sorumsuz olduğunu anımsatan Bozdağ, değişiklikle cumhurbaşkanının imzaladığı her işten doğrudan ve bizzat sorumlu olacağını, siyasi sorumluluk getirildiğini aktardı.
TEK ADAMLIK BÖYLE OLMAZ
Cumhurbaşkanı’nın cezai sorumluluğunun mevcut sistemde bulunmadığını, sadece “vatana ihanetle” suçlanabildiğine işaret eden Bozdağ, şöyle devam etti: “Şimdi biz ne getiriyoruz? İşlediği iddia edilen bütün suçlardan dolayı cumhurbaşkanının cezai sorumluluğunu getiriyoruz. Kapsamı genişletiyoruz. 550 milletvekilinden 413’ünün kararıyla bu iş yapılırken, şimdi 600’e çıktığı halde 400’ünün oyuyla cumhurbaşkanını suçlandırmanın yolunu getiriyoruz. Bu hukuk devletini güçlendirir mi zayıflatır mı? Tek adam böyle olabilir mi? Anayasa reformu ile tek adamlığa giden bütün kapıları kapatıyor ve hukuk devletini de güçlendiriyor.”
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