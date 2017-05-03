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CHP ve HDP'li eski vekilin evinde arama!

CHP ve HDP'li eski vekilin evinde arama!.19122
  • Giriş : 03.05.2017 / 10:45:00
  • Güncelleme : 03.05.2017 / 12:16:20

CHP ve HDP'de görev yapan Esat Canan'ın evinde arama yapıldı.

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Hakkari'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Halkların Demokratik Partisi'nde görev yapan Esat Canan'ın evinde arama yapıldı. Eski milletvekili Canan, ifade vermek üzere adliyeye götürüleceğini söyledi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Esat Canan'ın ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Karlı Köyü'ndeki evine gelerek arama yaptı. Evde bazı evrak ve dokümana ele konulurken, Esat Canan, hakkındaki iddiaları henüz bilmediğini, aramalar tamamlandıktan sonra da adliyeye götürüleceğini belirtti.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Esat Canan 19 ve 22'nci dönemlerde CHP, 24'üncü dönem ise HDP'den milletvekililği yaptı.

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