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CHP ve MHP'den bedelli açıklaması

CHP ve MHP'den bedelli açıklaması.19705
  • Giriş : 17.07.2018 / 16:31:00

Cumhuriyet Halk Partisi ve MHP'den bedelli askerlikle ilgili açıklama geldi.

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AK Parti hükümetinden gelen açıklama sonrası Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden bedelli askerlikle ilgili ilk değerlendirme geldi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay 15 bin TL, 25 gün ve 25 yaş olarak açıklanan bedelli askerlik şartları hakkında konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Bu karar ilgili kurullar tarafından incelendi. Böyle bir ihtiyaç olduğu tespit edildi diye bakıyoruz" dedi."Kaynakların şehit aileleriyle ilgili kullanılması gerekir" diyen Özkoç, "Bir kişinin veya birkaç kişinin aldığı kararlarla milletten elde edilen kaynaklar gereksiz yerlere kullanılmaması gerekir. Buradan elde edilen gelirler doğru kullanılsın. Asker aileleriyle, şehit aileleri için kullanılsın diye bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

MHP'DEN BEDELLİ AÇIKLAMASI

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da yaptığı açıklamada, "Plan Bütçe Komisyonu'nda torba yasanın görüşüleceği anlaşılıyor. Biz de gereken katkıyı vereceğiz. Bu konu hassas bir konu. Bizim askerliğe bakışımız diğer toplumlardan daha farklı. Bu yapıya halel getirmeyecek şekilde yapılması gerekir. TSK'nın ihtiyaçları ve birikme bakımından değerlendirmek gerekir" ifadelerini kullandı.

TRT

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