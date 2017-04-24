CHP yarın toplanıyor!
Son dönem suların durulmadığı CHP'de kritik bir toplantı yapılacak. CHP Parti Meclisi yarın saat 12.00'de toplantıya başlayacak. Toplantı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıyla başlayacak.
Halk oylaması sonuçlarının da ele alınacağı toplantıda, CHP'nin gelecek günlerde takip edeceği yol haritasına ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.
MİLLİYET
DİĞER HABERLER
Erdoğan'dan Ermeni Patrikhanesi'ne mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermeni Patrikhanesi'ne mesaj yolladı.
CHP'de kurultay hareketliliği!
Referandum sonrası CHP'de kurultaya gitme sesleri yükselmeye başladı.
CHP'li vekil kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
CHP'li eski vekil Enis Sülün, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'na sert yanıt!
Başbakan Binali Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt verdi.