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CHP yarın toplanıyor!

CHP yarın toplanıyor!.14972
  • Giriş : 24.04.2017 / 15:46:00

CHP Parti Meclisi yarın saat 12.00'de toplantıya başlayacak.

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Son dönem suların durulmadığı CHP'de kritik bir toplantı yapılacak. CHP Parti Meclisi yarın saat 12.00'de toplantıya başlayacak. Toplantı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıyla başlayacak.

Halk oylaması sonuçlarının da ele alınacağı toplantıda, CHP'nin gelecek günlerde takip edeceği yol haritasına ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.

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