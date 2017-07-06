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CHP yürüyüşünde 1 kişi daha fenalaştı

CHP yürüyüşünde 1 kişi daha fenalaştı.16230
  • Giriş : 06.07.2017 / 16:37:00

CHP'nin Adalet Yürüyüşü sırasında 1 kişi daha fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

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Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan Adalet Yürüyüşü'nde bir vatandaş daha aşırı sıcaklar nedeniyle fenalaştı.

Ambulans ekipleri gelene kadar hastaya ilk müdahaleyi Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz yaptı.

Başkan Altınok Öz’ün müdahalesinin ardından gelen sağlık ekipleri, vatandaşı hastaneye sevk etti.

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