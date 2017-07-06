CHP yürüyüşünde 1 kişi daha fenalaştı
Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan Adalet Yürüyüşü'nde bir vatandaş daha aşırı sıcaklar nedeniyle fenalaştı.
Ambulans ekipleri gelene kadar hastaya ilk müdahaleyi Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz yaptı.
Başkan Altınok Öz’ün müdahalesinin ardından gelen sağlık ekipleri, vatandaşı hastaneye sevk etti.
HÜRRİYET
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