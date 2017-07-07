CHP' yürüyüşünde 1 vekil daha kriz geçirdi
Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'nün 23'üncü gününde CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız kalp krizi geçirdi.
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