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CHP' yürüyüşünde 1 vekil daha kriz geçirdi

CHP' yürüyüşünde 1 vekil daha kriz geçirdi.25830
  • Giriş : 07.07.2017 / 13:26:00

CHP'nin başlattığı Adalet Yürüyüşü'nün 23'üncü gününde 1 vekil daha rahatsızlandı.

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Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'nün 23'üncü gününde CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız kalp krizi geçirdi.

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