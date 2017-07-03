CHP yürüyüşünde zırhlı araç
Partili Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları soruşturması kapsamında tutuklanması sonrası Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşünde zırhlı araçlar görüldü.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Adalet Yürüyüşü'nün 19'uncu gününe başlarken Kocaeli'de konuştu. Kılıçdaroğlu, İstanbul’a yaklaşırken provokasyon duyumları geldiğini belirterek, "Provokasyon olayıyla karşılaştığınızda lütfen ama lütfen sadece alkışlayın. Küfürler edildi, taşlar atıldı, gübreler döküldü, ne yaparlarsa yapsınlar çünkü biz bir ideal için yürüyoruz, biz bir dava için yürüyoruz, biz bir huzur için yürüyoruz, biz adalet için yürüyoruz. Dolayısıyla bize taş da atılsa, onu gül olarak kabul edin" dedi. Yürüyüş İstanbul'a yaklaştıkça güvenlik önlemlerindeki artış da dikkat çekiyor. Yürüyüşte zırhlı araçlar güvenlik önlemi almaya başladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Adalet Yürüyüşü'nün 19’uncu gününde Kocaeli’nin Kartepe İlçesi Eşme Mahallesi’ndeki kamp alanında açıklamada bulundu.
Mazlumun yanında olmanın kendilerinin temel felsefesi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "19’uncu günümüz hayırlı olsun diyorum. Bir ideal için yürüyoruz, Türkiye’de herkesin huzur içinde yaşaması için yürüyoruz, teröre karşı yürüyoruz, terörü lanetlemek için yürüyoruz, terörden mağdur olan aileler için yürüyoruz, 15 Temmuz şehitlerimiz ve gazilerimiz için yürüyoruz, bütün şehit yakınları için yürüyoruz. Dün ifade etmiştim, bugün yeniden ifade edeyim Van’da ve Diyarbakır’da AK Parti’nin 2 yöneticisi terör saldırısı sonucu hayatını kaybetti. 2 yöneticinin ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz, Allah’tan rahmet diliyoruz. Zulüm ile abat olunmaz, zulmün karşısındayız. Zulmün yanında değil, mazlumun yanında olmak bizim temel felsefemiz, temel görüşümüzdür. Mazlumun yanında olmak, haksıza karşı durmak haklıyı savunmak bizim temel görevimizdir. Bu yürüyüşümüzü yapmamızın da temel nedeni, haksızlıkların artık Türkiye’de çuvala sığmayacak boyutlara ulaşmasıdır" dedi.
Adalet Yürüyüşünün 19. gününde Kılıçdaroğlundan provokasyon uyarısı
Kılıçdaroğlu İstanbul'a 100 km kaldığını gösteren tabelayı geçtikten sonra 3 km daha yürüdü ve mola verdi.
Kılıçdaroğlu provokasyonlara karşı uyararak, tepkilere karşı sadece alkışla cevap verilmesini isteyerek, şöyle konuştu:
"Bir düzen düşünün, suçlayan kişi kendileri, yargılayan kişi yine kendileri, mahkum eden kişi yine kendileri. Yani suçlamayı yapan, yargılayan ve mahkum eden kişi yine aynı kişi ve buna adalet deniyor. Bu adalet değildir. Böyle bir adalet olmaz. Eğer yargıcın önünde giydiği cübbede ilik ve düğme yoksa her türlü baskıya direndiği içindir. Adalet konusunda söz verdiği içindir, adaletli davranacağı içindir. Bu nedenle biz adalet yürüyüşümüze aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Bu süre içinde özellikle İstanbul’a yaklaşırken provokasyonlardan dolayı bazı duyumlar geliyor. Provokasyonlar olacaktır diye bazı duyumlar geliyor, arkadaşlarımdan özellikle istirham ediyorum, zaten söylüyoruz otobüslerden duyuruyoruz, hangi görüşten olursa olsun, hangi yaştan olursa olsun, provokasyon olayıyla karşılaştığınızda lütfen ama lütfen sadece alkışlayın. Küfürler edildi, taşlar atıldı, gübreler döküldü ne yaparlarsa yapsınlar, çünkü biz bir ideal için yürüyoruz, biz bir dava için yürüyoruz, biz bir huzur için yürüyoruz, biz adalet için yürüyoruz. Dolayısıyla bize taş da atılsa, onu gül olarak kabul edin, bize küfür de edilse onu iyi bir şey kabul edin. Ne söylenirse söylensin idealimiz için, çocuklarımız için geleceğimiz için ve tabii ki adalet için yürüyeceğiz."
Havanın sabah saatlerinde serin olması yürüyüşe katılanları sevindirdi. CHP Kocaeli il ve ilçe örgütleri yürüyüşe büyük destek verdi. Sabah saatlerinde yürüyüşün başlamasıyla birlikte D-100 Karayolu durma noktasına geldi. Polis yürüyenleri yönlendirirken, trafikte uzun kuyruklar oluştu.
DİKKAT ÇEKEN GÜVENLİK ÖNLEMİ
Adalet Yürüyüşü, İstanbul'a yaklaştıkça güvenlik önlemlerindeki artış da dikkat çekiyor.Yürüyüşte zırhlı araçlar güvenlik önlemi almaya başladı.
'İSTANBUL’A 100 KİLOMETRE'
Ankara’dan İstanbul’a başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nü sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 19’uncu günde, gazeteciler, yazarlar ve çeşitli sivil toplum örgütleri temsilcileri de eşlik etti. Hürriyet Gazetesi yazarı Ayşe Arman, gazeteci- yazar Levent Gültekin ve Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Tansel Çölaşan da Kılıçdaroğlu ile birlikte yürüdü.
Kılıçdaroğlu, yürüyüşte Kocaeli’nin Kartepe İlçesi’nde, İstanbul’a 100 kilometre kaldığını gösteren tabelanın yanından geçti. Yürüyüşe katılan birçok kişi, bu tabelanın önünde fotoğraf çektirdi.
PARTİ MECLİSİ TOPLANTISI YAPILDI
Adalet Yürüyüşü’nde Kartepe Uzunçiflik’te mola verilirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, içerisine masaların konulduğu çadırda Parti Meclisi toplantısını yaptı. Kılıçdaroğlu, 'Adalet Yürüyüşü' sırasında 2 MYK, 1 grup ve bugün ise Parti Meclisi toplantısı yaptı.
HÜRRİYET
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