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CHP yürüyüşüne kaç kişi katıldı?

CHP yürüyüşüne kaç kişi katıldı?.37589
  • Giriş : 10.07.2017 / 10:47:00

İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun düzenlediği mitinge kaç kişinin katıldığını açıkladı.

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Partili vekil Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları soruşturması kapsamında tutuklanması sonrası Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'nün sonunda düzenlenen mitinge yaklaşık 175 bin kişi katıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, CHP'nin Maltepe Etkinlik Alanında  düzenlediği mitingin katılımcı sayısı ile ilgili çeşitli basın yayın  organlarında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynak gösterilerek bazı  değerlendirmelerde bulunulduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Miting alanının yüz ölçümü dikkate alınarak yapılan  inceleme ve ölçümleme sonucunda, katılımcı sayısının yaklaşık 175.000 olduğu  sonucuna varılmıştır." denildi.

HÜRRİYET

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