CHP yürüyüşüne kaç kişi katıldı?
Partili vekil Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları soruşturması kapsamında tutuklanması sonrası Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'nün sonunda düzenlenen mitinge yaklaşık 175 bin kişi katıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, CHP'nin Maltepe Etkinlik Alanında düzenlediği mitingin katılımcı sayısı ile ilgili çeşitli basın yayın organlarında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynak gösterilerek bazı değerlendirmelerde bulunulduğu aktarıldı.
Açıklamada, "Miting alanının yüz ölçümü dikkate alınarak yapılan inceleme ve ölçümleme sonucunda, katılımcı sayısının yaklaşık 175.000 olduğu sonucuna varılmıştır." denildi.
HÜRRİYET
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