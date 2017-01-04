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CIA ajanından şok DAEŞ itirafı!

CIA ajanından şok DAEŞ itirafı!.21111
  • Giriş : 04.01.2017 / 09:50:00

CIA'in eski yetkililerinden olan Michael Scheuer şok eden açıklamalarda bulundu.

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CIA'in eski ajanlarından olan Michael Scheuer, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu politikası hakkında çarpıcı bilgiler verdi.

Amerika'nın en büyük amacının Şii-Sünni savaşını tetiklemek olduğunu belirten Scheuer, ABD'nin o bölgelerdeki hedefinin iç savaş olduğunu vurguladı.

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