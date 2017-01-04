CIA ajanından şok DAEŞ itirafı!
CIA'in eski ajanlarından olan Michael Scheuer, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu politikası hakkında çarpıcı bilgiler verdi.
Amerika'nın en büyük amacının Şii-Sünni savaşını tetiklemek olduğunu belirten Scheuer, ABD'nin o bölgelerdeki hedefinin iç savaş olduğunu vurguladı.
SABAH
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