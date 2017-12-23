CIA analisti: Dünya bize güldü!
İsrail'in Kudüs kararını tanıyan ilk devlet olan ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan çıkan kararla sarsılan Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklama geldi. Eski CIA analisti Phil Mudd, komik duruma düştüklerini belirtti.
Mudd "Dünya bize gülüyor. 128 ülke bize, bizim bir avuç aptal olduğumuzu söyledi." değerlendirmesini yaptı.
Venezüella'nın BM Daimi Temsilcisi Samuel Moncada da "Dünya satılık değildir. ABD, BM'yi provoke etmeyi sonlandırmalıdır" ifadelerini kullandı.
Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Başkanı Nihad Awad da "Trump, BM Genel Kurulu'nda adeta bir "diplomasi dersi" aldı" açıklaması yaptı.
SABAH
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