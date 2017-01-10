CIA Başkanından Trump'a sert tepki
Amerika Birleşik Devletleri Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı Brannan, Donald Trump'ın Rusya politikasına ilişkin değerlendirme yaptı.
Brennan, Rusya'nın ABD'de yapılan başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarına ilişkin ABD istihbarat kurumlarına tepki gösteren Trump'ı sert sözlerle eleştirdi.
Trump’ın ülke güvenliğini tehlikeye attığını ileri süren Brennan, "Yeni hükümet ve başkanın, dünyanın tehlikeli bir yer olduğunun farkında olması gerekiyor. Ülkemizin istihbaratı, güvenlik çıkarlarımızı koruyup gözetmek için var" değerlendirmesinde bulundu.
Brennan, Rusya’nın ABD başkanlık seçimlerine müdahalesi konusunda şüphesi bulunmadığını belirterek, "Seçimlerde ne olup bittiğine dair çok netiz" ifadesini kullandı.
Brennan, "İstihbarat raporlarının önemini dikkate almayan bir hükümet ya da başkan ülke güvenliğini ciddi bir tehlikeye atar" diye konuştu.
Geçen hafta içerisinde ABD'nin dört istihbarat servisinin şefleri, Trump’a Rusya'nın seçimlere müdahalesine ilişkin değerlendirmeleri hakkında brifing vermişlerdi.
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