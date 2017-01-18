CIA belgeleri internet erişimine açılıyor
Eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın 1995 yılında tarihi belgeleri şeffaflık gereği kamuoyuna açma mecburiyeti getirmesi sonucu Amerika Birleşik Devletleri Merkezi İstisbarat Teşkilatı, 11 milyon belgeyi erişime açtı.
Dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın 1995 yılında çıkardığı başkanlık kararnamesi ile 25 yıl ve üzeri, tarihi önemi olan belgeleri şeffaflık gereği kamuoyuna açma mecburiyeti getirilmişti.
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), bu karar uyarınca hazırlıklarını tamamlayarak belgelerdeki gizliliği kaldırıp erişime açmıştı ancak belgelere erişebilmek için ilgililerin Maryland'deki Ulusal Arşive giderek bu amaçla ayrılan 4 bilgisayarı kullanması gerekiyordu.
Erişim güçlüğüne rağmen gazeteci ve araştırmacılar 1 milyondan fazla dokümanı bu bilgisayarlardan temin ederek yayınlamıştı.
Kamuoyundan gelen yoğun baskının ardından CIA geçen yıl söz verdiği gibi bu ay gizliliği kaldırılan dokümanları tüm internet kullanıcılarının erişimine açtı.
Vietnam ve Kore savaşları, soğuk savaş dönemi, ufo ve telepati dosyaları gibi 11 milyonu aşkın CIA belgesine artık internet üzerinden ulaşılabiliyor.
İnternette "https://www.cia.gov/library/readingroom/collection/crest-25-year-program-archive" adresinden ulaşılabilen belgeler için sitede arama motoru hizmeti ve Küba gibi bazı tarihi konularda özel başlıklar yer alıyor.
TRT
DİĞER HABERLER
Rusya açıkladı! Amerika da davet edildi
Rus bakan, Astana görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.
Putin'den 'Trump'a tuzak' açıklaması!
Putin, Amerika'nın yeni başkanı Donald Trump hakkında konuştu.
İngiltere'den Avrupa Birliği açıklaması
İngiltere'den Avrupa Birliği (AB) hakkında açıklamalar geldi.
CIA'dan Trump'a Rusya tepkisi!
Amerika'da yeni başkan Trump'a Rusya ile ilgili tepki gelmeye devam ediyor.