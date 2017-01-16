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CIA'dan Trump'a Rusya tepkisi!

CIA'dan Trump'a Rusya tepkisi!.20486
  • Giriş : 16.01.2017 / 09:25:00

Amerika'da yeni başkan Trump'a Rusya ile ilgili tepki gelmeye devam ediyor.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Donald Trump'ın dış politikası ülkesinde çok tartışılacağa benziyor. Rusya hakkında olumlu açıklamalar yaparak, yaptırımları kaldıracağı sinyali veren Trump'a CIA Direktörü John Brennan'dan sert bir tepki geldi.

Yeni yönetimin işbaşına gelmesiyle görevinden ayrılacak olan Brennan, FOX habere yaptığı açıklamada, Rusya'nın ABD'deki seçimleri etkilediği iddiaları ve Trump'ın bu konudaki görüşlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın Rusya'nın agresif tutumuna karşı ABD'nin uyguladığı yaptırımların kıymetini bilmediğini kaydeden Brennan, "Rusya'nın kapasitesi ve dünyadaki eylemlerini Trump'ın tam olarak anladığını sanmıyorum." diye konuştu.

Donald Trump'ın Rusya'yı aklama konusunda da son derece dikkatli olması gerektiğini savunan Brennan, yaptırımların kaldırılmasının sonuçlarının iyi değerlendirilmesi gerektiğini de dile getirdi.

Brennan, Trump'ın istihbarat örgütlerini suçlamasını da eleştirerek, "Seçilmiş başkanın altını oymak bize bir çıkar sağlamaz." dedi.

Donald Trump, Wall Street Journal gazetesine verdiği mülakatta, Rusya'ya yönelik yaptırımları kaldırabileceklerini söylemişti.

Başkanlık görevini 20 Ocak'ta Barack Obama'dan devraldıktan sonra ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımları bir süre devam ettireceğini belirten Trump, Moskova ile iyi ilişkiler geliştirilirse yaptırımların kaldırılabileceğini kaydederek, "İyi geçinirseniz ve Rusya bize gerçekten yardımcı olursa neden iyi şeyler yapan birisine yaptırım uygulayasınız?" diye sormuştu.

Trump, Rusya'nın elinde kendi gizli görüntülerinin olduğu yönünde haberler yayınlanması üzerine de bunun arkasında ABD'li istihbarat örgütlerinin olabileceğini öne sürmüştü. 

TRT

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