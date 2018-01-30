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CIA'den açıklama: Rusya kadar büyük tehdit

CIA'den açıklama: Rusya kadar büyük tehdit.14307
  • Giriş : 30.01.2018 / 12:36:00

Moskova yönetiminden Avrupa'daki siyaseti şekillendirmeye çalıştı.

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Amerika Birleşik Devletleri Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü Mike Pompeo, Moskova yönetiminin Avrupa'daki siyaseti şekillendirmeye başladığını, Çin'in de Rusya kadar büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Pompeo ayrıca Kuzey Kore'nin birkaç ay içinde ABD'yi nükleer füzelerle vurma kapasitesine sahip olabileceğini söyledi.

Pompeo, CIA'in Kuzey Kore'den gelebilecek herhangi bir nükleer tehdit karşısında neler yapılabileceğiyle ilgili olarak önündeki seçenekleri incelediğini belirtti.

Rusya’nın da Batı’daki siyaseti etkilemeye çalışmaya devam edeceğini vurgulayan CIA Direktörü, Avrupa’ya bu durumu engellemek için destek vermeye çalıştıklarını söyledi.

Mike Pompeo, Rusya'nın ülkesinde 6 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerini "hedef alacağını" düşündüğünü belirtti.  "Buna karşın ABD'nin seçimleri hür ve adil bir şekilde yapabileceğine eminim. Onları öylesine güçlü bir şekilde püskürteceğiz ki, seçimimiz üzerinde fazla etkili olamayacaklar" dedi.

Amerikan istihbarat servisleri, Rusya'nın, ABD'de 8 Kasım 2016'da yapılan son başkanlık seçimlerine müdahale ettiği görüşünde.

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) eski başkanlarından özel yetkili savcı Robert Mueller, Rusya'nın seçimlere müdahale edip etmediğini ve Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyası süresince Rusya ile bağlantısı olup olmadığını soruşturuyor.

Trump, soruşturma kapsamında Mueller'e yeminli ifade vermeye hazır olduğunu söylemişti.

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