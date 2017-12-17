CIA'den savaş tehdidi!
ABD'nin Suriye'de bulunduruğu askeri güç ve Türkiye'ye verilen sözlerin tutulmaması, iki ülke arasındaki gerilimin tırmanmasına neden oluyor.
Türkiye’nin Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’ye askeri operasyonları genişletme kararlılığı ABD’de panik doğurdu. ABD, Suriye ve Irak’ta terör örgütleri eliyle Türkiye’ye kurşun sıkarken ABD'li düşünce kuruluşları Türkiye’yi doğrudan sıcak çatışmayla tehdit ediyor. CIA’nın yan kuruluşu Rand Corporation, Türkiye’nin terör örgütü PKK/YPG’ye askeri operasyonlarını genişletmesinin iki ülkeyi doğrudan silahlı çatışmaya itebileceği tehdidini içeren bir rapor servis etti. “ABD’nin Ortadoğu’daki Stratejik Çıkarları ve ABD Ordusu İçin Sonuçları” başlıklı çalışmada, Ankara ve Washington arasındaki çıkar farklılıklarının iki ülkeyi çatışmaya sürüklemesinin mümkün olduğu yorumu yer aldı. Raporda ABD’nin Türkiye ile sıcak çatışma ihtimaline yönelik “pek muhtemel değilse de büsbütün imkansız değildir” ifadesi dikkat çekti.
TSK, KİMSEYE BENZEMEZ!
Rand raporu, ABD ordusunu da uyararak bölgenin en güçlü silahlı gücü ile karşılaşmanın daha öncekilere benzemeyeceğini kaydetti. “ABD ordusunun Suriye ve Irak’ta, DEAŞ’a karşı savaşta sadık müttefiki Kürt militanlarına, Türkiye’nin potansiyel ya da fiili saldırısına karşı destek ve yardıma çağrılması olanaksız değil” ifadelerine yer verilen belgede “Bu da Amerikan güçlerini daha önce Ortadoğu’da karşılaşılanlardan çok daha kapasiteli bir Ordu ile karşı karşıya bırakacak.” uyarısında bulunuldu.
İSRAİL, BATAKLIĞA SAPLANIRSA
İsrail’in İran’a karşı olası bir saldırısının ABD çıkarlarına ve politikalarına aykırı olduğunu değerlendiren Rand, İsrail’in İran karşısında bataklığa saplanması halinde ise ABD’nin yardıma koşacağını savundu. Raporda “ABD’nin bu çatışmanın içine çekilmesi ihtimali de var. Ancak bu ABD’yi, boyundan büyük işlere kalkışan müttefiklerini kurtarmak amacıyla potansiyel bir misillemeye itebilir.” denildi.
Yenişafak
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